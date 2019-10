Nazionale, Mancini: «Maglia verde? Sono per la tradizione»

Maglia verde per la Nazionale di calcio. Una scelta che fa discutere: le parole del ct Mancini

La Nazionale cambia pelle. Di azzurro, infatti, rimarrà ben poco nelle terza maglia con cui scenderà in campo la squadra di Mancini, nella gara contro la Grecia. Verde è il colore predominante: una scelta che esula dalla tradizione, ma che sicuramente divide. Sull’argomento – come riportato dal La Gazzetta dello Sport – è stato interrogato anche Il Mancio che ha sentenziato: «Io sono per la tradizione, amo l’azzurro, vediamo che effetto farà».