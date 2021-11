Nazionale, Mancini: «Immobile? Se giocherà, farà benissimo»

In conferenza stampa il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha analizzato l’importanza di Immobile per la squadra

Inizia la sosta per le Nazionali e in conferenza stampa Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

IMMOBILE E BELOTTI – «Siamo felici di ritrovare Immobile e Belotti, sono stati due giocatori che sono mancati durante la Nations League. Ciro è l’attaccante più prolifico degli ultimi 5-6-7 anni, se giocherà lui farà benissimo, giochiamo all’Olimpico e siamo felici di ritrovare entrambi. Con la Svizzera sarà una gara di calcio: al di là dell’importanza, credo che bisogna avere tranquillità, non pressione. Ciò che abbiamo fatto ci dà consapevolezza, se giochiamo bene e come sappiamo pur con difficoltà possiamo disputare una grande partita».