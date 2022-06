Italia, Jacobelli: «Deve tornare l’orgoglio di vestire la maglia azzurra»

Per TMW Radio, Xavier Jacobelli ha detto la sua sulla sconfitta dell’Italia contro l’Argentina: ecco le sue parole

Xavier Jacobelli, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto per commentare la disfatta della Nazionale azzurra contro l’Argentina e fare un punto sul futuro di Mancini. Le parole:

«Mancini è stato realista. Un’Italia più spenta della sua maglia: il ct aveva avuto un presentimento, si è chiuso un ciclo contro una grande Argentina. Ieri in tanti hanno pagato, da Bonucci a Jorginho. In sede di analisi non dobbiamo dimenticare il lavoro di Mancini, ma anche non dimenticare il livello degli stranieri in Serie A. Così il bacino di italiani si riduce notevolmente. Poi se un giovane italiano è bravo, gioca. Bonucci? La prova è stata deludente, corona un anno altalenante, ora paga anche lui il logorio di una carriera lunga. Ora comincia un tour de force importante, vedremo le scelte. Io mi aspetto grandi cambiamenti di Mancini. Ha sempre avuto coraggio, vedi cosa fece con Zaniolo. Deve tornare lo spirito di Wembley, l’orgoglio di vestire la maglia della Nazionale. Superata la fase di sbandamento dopo il ko di ieri, servirà fare scelte molto chiare. Mancini non nasconde gli ostacoli che ci sono, ma bisogna ripartire».