Nazionale, Immobile a segno contro la Spagna. Un’ora in campo per il capitano biancoceleste

Sui propri canali ufficiali la Lazio celebra il gol del capitano biancoceleste fatto in Nazionale contro la Spagna.

COMUNICATO– «Sconfitta amara per l’Italia, che manca l’accesso alla finale della UEFA Nations League. A Enschede, la Spagna vince 2-1 e si regala l’ultimo atto del torneo, dove affronterà la Croazia. Decisive le reti di Pino e Joselu, rispettivamente ai minuti 3 e 88. Agli Azzurri non è bastato il gol di Ciro Immobile, a segno su rigore dopo 11′. Il capitano biancoceleste aveva portato la sfida sul momentaneo pareggio. Immobile, assente in Nazionale da marzo 2022, è salito a quota 16 reti con la maglia dell’Italia, raggiungendo Toni e Vialli, in 56 presenze. Gli uomini di Mancini torneranno in campo domenica, alle ore 15:00, nella finale per il 3° posto contro l’Olanda »