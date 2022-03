Nazionale, Giordano su Immobile: «Il problema è che non deve confrontarsi con nessuno»

L’ex attaccante biancoceleste Giordano ha svelato qual è, per lui, il problema di Immobile in Nazionale

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, in una intervista a Radiosei ha svelato quello che per lui è il problema di Ciro Immobile in Nazionale.

IMMOBILE-NAZIONALE – «L’Italia va fuori e la colpa è di Immobile? No, non è così. Il punto è che il suo è un ruolo fondamentale, tutti si aspettano che tu possa risolvere le situazioni, quando non ci riesci sei sotto schiaffo. Purtroppo in Italia si vive di fazioni, c’è chi tira la volata ad uno o all’altro. Così si fa il male dell’Italia. Da noi ormai si presta più attenzione all’aspetto tattico, piuttosto a quello tecnico. Diciamo sempre le stesse cose, ma chi ha fatto calcio sa che la responsabilità non può essere accollata ad un solo calciatore.

L’Italia ha giocato contro il nulla, stasera la vedremo la Macedonia contro il Portogallo. Immobile non deve confrontarsi con nessuno, è quello il problema. Chinaglia all’epoca doveva confrontarsi con gente come Anastasi. Questa è la grande differenza. Il problema è anche la comunicazione, si parla di Zaniolo come se avesse alle spalle 4 mondiali. Ma date il tempo ai giovani di formarsi e crescere!».