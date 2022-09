Nazionale fuori dal Mondiale, Malagò: «Il calcio italiano è all’ultima chiamata»

Il presidente del CONI Malagò è tornato sull’esclusione della Nazionale italiana dal prossimo Mondiale

Giovanni Malagò, presidente del CONI, in una intervista al Corriere della Sera è tornato a parlare dell’esclusione della Nazionale dal prossimo Mondiale e della crisi del calcio italiano.

LE PAROLE – «Parlo tutti i giorni con il presidente Gravina, membro di Giunta CONI. Ha studiato un piano di riforme, c’è un progetto. Ovvio che tra tutte le parti in causa, per esempio Federazione e Lega, ci devono essere collaborazione e armonia. Che ora non ci sono. Il calcio italiano deve capire che è all’ultima chiamata».