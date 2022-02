Nazionale, Cerruti: «Immobile rimane il nostro cannoniere, occhio a Quagliarella»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alberto Cerruti ha parlato delle opzioni in attacco per la Nazionale in vista dei playoff

Il giornalista Alberto Cerruti, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha parlato delle opzioni in attacco per la Nazionale in vista dei playoff di qualificazione al Mondiale.

L’ANALISI – «Se non abbiamo già la certezza di andare in Qatar la colpa è proprio dei gol che ci sono mancati, non soltanto nell’ultimo 0-0 in Irlanda del Nord ma anche nei due pareggi contro la Svizzera e in quello contro la Bulgaria.

Premesso che il laziale Ciro Immobile, anche se non ha potuto partecipare al festival dei gol azzurri del fine settimana perché infortunato, rimane il capocannoniere del campionato con 19 gol, la possibile svolta in prospettiva azzurra è il recupero di Quagliarella. A livello tecnico uno come lui non si discute e non soltanto perché, con 26 gol sempre blucerchiati, è già stato il capocannoniere nel 2019, nel primo campionato italiano di Cristiano Ronaldo».