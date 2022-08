Nazionale, Capello: «In Italia c’è mancanza di attaccanti, un problema per Mancini»

L’ex allenatore italiano Fabio Capello ha parlato dei problemi in attacco per la Nazionale di Mancini

Fabio Capello, ai microfoni di Radio Anch’Io lo Sport, ha parlato dei problemi in attacco per la Nazionale del c.t. Mancini.

ATTACCANTE ITALIANO – «Non nascono e non si possono costruire. Il talento c’è o non c’è. E’ un periodo dove ci sono tanti centrocampisti di qualità, qualche buon esterno ma c’è mancanza di attaccanti. Sarà un problema per Mancini, che dovrà studiare qualcosa di diverso per sopperire alla mancanza di questo. C’è da aspettare Scamacca, l’ho seguito l’altra sera e mi è sembrato un giocatore in crescita. Può servirgli questo anno in Premier League».

SOSTA MONDIALE – «Ci sono due cose da mettere in evidenza. La prima che tutte hanno fatto una preparazione sprint visto anche come è partito il campionato. Secondo me succederà lo stesso anche dopo il Mondiale. Abbiamo tanti stranieri che giocheranno la competizione, come torneranno».

