Nazionale, Biasin: «Immobile segna tutte le domeniche! Ad Euro2020…»

Immobile e Belotti, centravanti di Lazio e Torino, saranno i terminali offensivi dell’Italia per Euro2020: il commento di Biasin

Immobile-Belotti è la coppia di Euro2020. Entrambi stanno vivendo un momento positivo: nell’ultima giornata sono stati autori di una doppietta che ha fatto sorridere anche Mancini. A Sky Sport, Fabrizio Biasin ha così commentato:

«Curioso che si continui a ragionare sugli Europei dicendo che a centrocampo e in difesa siamo messi bene e che manca una punta. Invece abbiamo Immobile che segna tutte le domeniche e un altro, Belotti, pure. In questo momento sono in forma entrambi».