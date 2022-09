Nations League, i convocati della Spagna: la decisione su Luis Alberto

Il c.t. della Spagna Luis Enrique ha diramato la lista dei convocati per il doppio impegno in Nations League: non c’è Luis Alberto

Il commissario tecnico della Spagna Luis Enrique ha diramato la lista dei convocati in vista del doppio impegno in Nations League contro Svizzera e Portogallo. Nell’elenco della Roja non figurano calciatori della nostra Serie A.

Portieri : Unai Simon, Robert Sánchez, David Raya. Difensori: Carvajal, Eric García, Jordi Alba, Azpilicueta, Diego Llorente, Pau Torres, Gayá, Guillamón. Centrocampisti: Rodrigo Hernández, Busquets, Koke, Gavi, Carlos Soler, Pedri, Marcos Llorente. Attaccanti: Álvaro Morata, Borja Iglesias, Ferran Torres, Pablo Sarabia, Nico Williams, Asensio, Yeremy Pino.