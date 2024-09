Nations League, ecco la CLASSIFICA del girone dell’Italia: i RISULTATI delle avversarie. Gli ultimi aggiornamenti

L’Italia vince contro la Francia a Parigi, il Belgio batte 3-1 Israele a Debrecen in Ungheria. Azzurri e diavoli rossi in testa al Gruppo 2, con israeliani e francesi fermi al zero punti.

Risultati prima giornata: Francia – Italia 1-3, Belgio – Israele 3-1.

Classifica: Italia 3, Belgio 3, Israele 0, Francia 0.