Nations League, Danimarca-Svizzera 2-0: la partita di Isaksen

Nations League, i danesi portano a casa i primi tre punti del torneo vincendo contro la squadra svizzera: il match del biancoceleste

Archiviata la serie A, il campionato ha lasciato spazio alla Nations League e alle rispettive sfide delle squadre partecipanti tra cui la Danimarca di Isaksen della Lazio. Ad avere la meglio tra i danesi e la Svizzera, è la nazionale del biancoceleste che vince per 2-0, e per quanto riguarda la partita del biancoceleste, il calciatore è rimasto tutto il tempo in panchina