Nasce il Napoli di Mazzarri, Lazio subito protagonista: ecco perché

De Laurentiis ha ufficializzato Mazzarri come nuovo tecnico del Napoli, ecco cosa c’entra la Lazio protagonista nel cammino partenopeo

Ora è ufficiale, Walter Mazzarri sarà il nuovo allenatore del Napoli e, come reso noto dal patron De Laurentiis su X, prenderà già da subito il posto di Rudi Garcia. E la Lazio, cosa ha a che vedere con il cambio in panchina dei partenopei? Per prima cosa è da sottolineare come l’ormai ex tecnico francese abbia compiuto il primo passo falso della stagione contro i biancocelesti (1-2 al Maradona lo scorso settembre).

Inoltre Mazzarri e Sarri saranno ben presto faccia a faccia un con l’altro. In campionato i due si incontreranno il weekend dell’8 gennaio e inoltre entrambi prenderanno parte al nuovo formato della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.