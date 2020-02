Nasce Beppe Signori – 17 febbraio 1968 – VIDEO

Il 17 febbraio 1968 nasce ad Alzano Lombardo Beppe Signori, uno dei mancini più forti del calcio italiano

Uno dei mancini più forti del calcio italiano, un attaccante con il senso innato del gol. Piccolo ma veloce, potente e preciso nella conclusione – dote che gli ha spesso conferito un interessante paragone con Gigi Riva -, vantava nel suo repertorio i calci di punizione. Insieme a Sinisa Mihajlovic, infatti, è stato l’unico giocatore capace di realizzare 3 gol su calcio piazzato in un incontro di Serie A. Freddo sotto porta, era abile anche dal dischetto: con 44 realizzazioni su 52 tentativi è nel novero dei rigoristi più precisi della storia. Questo e molto altro è stato Beppe Signori, nato ad Alzano Lombardo il 17 febbraio 1968.

Dopo tre stagioni in Puglia passa alla Lazio nel 1992, dove vive gli anni migliori della sua carriera calcistica. Nei suoi 5 anni in biancoceleste, Signori colleziona 152 presenze e mette a segno ben 107 reti, diventando l’idolo dei tifosi e creando un legame indissolubile con la squadra romana. Signori vincerà con la Lazio la classifica marcatori in ben tre occasioni, ripetendosi anche in Coppa Italia.