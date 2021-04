Napoli, sospiro di sollievo per Gattuso: negativi Zielinski e i nazionali

Sospiro di sollievo in casa Napoli e per il tecnico dei partenopei Gattuso. Tampone negativo per Zielinski e gli altri nazionali

Una buona notizia in casa Napoli. Gennaro Gattuso infatti può senza alcun dubbio tirare un sospiro di sollievo dopo l’esito dei tamponi che sono stati effettuati nella giornata di oggi.

A essere sottoposto al test è stato in primis Zielinski, falso positivo qualche giorno fa. Invece in data odierna sia il centrocampista polacco che i tre nazionali azzurri sono risultati negativi. I giocatori saranno quindi a disposizione per la sfida contro la Juventus, in programma mercoledì alle ore 18:45.