Napoli, le ultime da Castelvolturno in vista della trasferta di sabato contro la Lazio: il report

Napoli, a pochi giorni dalla trasferta romana contro la Lazio ecco le ultime da Castelvolturno e sulla situazione della capolista

Metabolizzare e archiviare velocemente il pareggio interno con l’Udinese, per evitare che l’Inter superi e scappi via in classifica. Questo è l’imperativo del Napoli a pochi giorni dalla delicata e difficile trasferta contro la Lazio di Baroni, la quale ha avuto già la meglio contro Lukaku e compagni visto che ha eliminato la compagine di Conte, in Coppa Italia. Nonostante avesse giocato ieri il Napoli è tornato già a lavoro a Castelvolturno agli ordini di Conte, ma solo per la sessione mattutina visto che invece erano previste ben due.

Gli azzurri si sono divisi in due gruppi e hanno svolto un lavoro differente tra chi ha giocato ieri e chi no.