Napoli, ufficiale l’arrivo di un giocatore dell’Aston Villa: ci sarà contro la Lazio. Il difensore sarà subito a disposizione di Mazzarri

Leander Dendoncker è un nuovo calciatore del Napoli, arriva in prestito con diritto di riscatto dall’Aston Villa per una cifra di circa 9-10mln di euro, come riportano i canali ufficiali del club partenopeo.

Il belga sarà subito a disposizione di Mazzarri e rientrerà nella lista dei convocati per il match di domenica sera contro la Lazio. L’ex Wolverhampton entra subito in ballottaggio con Demme e Zielinski per un posto affianco a Lobotka nel 3-4-3 azzurro.