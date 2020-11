Napoli, lo stadio San Paolo sarà intitolato a Maradona

Lo Stadio San Paolo di Napoli cambierà nome. L’impianto sportivo sarà intitolato a Diego Armando Maradona

Il 25 novembre 2020 sarà una data spartiacque per il mondo dello sport. Il calcio ha perso il suo dio, a Napoli si piange la morte di Diego Armando Maradona. Per onorare la memoria del Pibe de Oro, lo Stadio San Paolo cambierà nome, come dichiarato da Laura Bismuto, presidente della Commissione Toponomastica del Consiglio comunale. La nota ufficiale:

«Ho il piacere e l’onore di annunciare alla città che, di concerto con il sindaco e con l’assessora alla Toponomastica Alessandra Clemente, sentito anche il prefetto per la deroga alla regola dei 10 anni dalla morte, abbiamo deciso di intitolare lo Stadio della città di Napoli a Diego Armando Maradona».