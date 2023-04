Sembrerebbe essere quasi fatta per lo spostamento dell’orario per la sfida degli azzurri

Manca solo l’ufficialità per quanto riguarda la richiesta del Napoli, di posticipare la sfida contro la Salernitana, in vista di scoprire il risultato di Inter Lazio per festeggiare il terzo scudetto.

Come riportato da LaPresse, la richiesta sarebbe stata accolta dalla FIGC, che potrebbe pubblicare a breve un comunicato ufficiale.