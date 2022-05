Napoli, Spalletti vuole il rinnovo di Ospina: il giocatore pone una condizione

Napoli, Spalletti chiede il rinnovo di Ospina ma le pretese economiche del giocatore frenano De Laurentiis: le ultime

Quello di Ospina è un nome fatto molte volte per la Lazio. Il futuro del portiere, però, potrebbe essere ancora a Napoli: Spalletti – stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport – starebbe spingendo per il rinnovo. Tutto dipenderà dalle pretese economiche del ragazzo che, come riporta la rosea, vorrebbe almeno la conferma dell’attuale contratto a 2 milioni (netti) di euro. Una posizione che non aggrada De Laurentiis, perchè non potrebbe applicare le detrazioni fiscali previste nel decreto crescita già sfruttate nel contratto del 2019.

Intanto, ai media colombiani, l’agente di Ospina ha già dichiarato: «David si libererà a parametro zero ed è un grande vantaggio, ci dà l’opportunità di scegliere e dobbiamo prendere la miglior decisione».