Napoli, Ospina: «L’errore contro la Lazio? Difficile riprendersi…»

Ospina, estremo difensore del Napoli, è tornato a parlare di quell’errore commesso nella gara contro la Lazio che ha permesso ad Immobile di segnare

L’ultima gara tra Lazio e Napoli sarà sicuramente ricordardata per la rete di Immobile. Da posizione defilata, il centravanti biancoceleste ha sfruttato una papera colossale di Ospina e l’ha buttata in rete. Il portiere partenopeo ha ricordato quell’errore sulle frequenze di Radio Kiss Kiss:

«Quello del portiere è un ruolo bellissimo, ma per esserlo bisogna avere davvero tanta personalità. Troppo spesso ci si ricorda gli errori di chi fa questo mestiere, ma ci sono anche tante occasioni in cui è proprio l’estremo difensore ha salvare il risultato di una partita. In ogni gara c’è rischio di commettere qualche imprudenza, ricordo quella volta contro la Lazio. Difficile riprendersi dopo una situazione come quella, però bisogna inevitabilmente farlo e andare avanti. C’è sempre la possibilità di imparare qualcosa di prezioso dagli errori che si commettono».