Napoli, Osimhen verso il rientro: ecco quando tornerà il giocatore

Victor Osimhen corre verso il ritorno in campo. Il Napoli potrebbe ritrovare il suo attaccante verso metà gennaio

Come riportato da Tuttosport, Victor Osimhen è al momento al lavoro per proprio conto, grazie ad una maschera provvisoria, ma in attesa di quella definitiva in carbonio che gli verrà recapitata nei prossimi giorni.

Dalla prossima settimana, il nigeriano dovrebbe tornare a lavorare con il resto del gruppo e il Napoli conta i giorni che mancano al suo ritorno in campo. Possibile che l’attaccante torni a disposizione per la sfida al Bologna di metà gennaio. Coppa d’Africa permettendo ovviamente…