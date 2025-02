Napoli, Okafor: «Il mio obiettivo personale è questo. E contro la Lazio...»

Le parole del nuovo giocatore del Napoli in vista della sfida di sabato contro la Lazio

Ai microfoni di Radio Crc è intervenuto il nuovo attaccante del Napoli Noah Okafor, in vista della sfida con la Lazio. Queste le sue parole

PAROLE– «Dopo gli ultimi due pareggi contro Roma ed Udinese, dobbiamo ripartire con la giusta mentalità. Nel calcio non può andare sempre tutto bene, ma dalle cose negative si deve imparare e si può migliorare. Il mio obiettivo personale è allenarmi duramente ogni giorno, mettermi in forma il prima possibile e tornare al mio miglior livello per essere pronto se l’allenatore ha bisogno di me. Assenza di Neres? Sicuramente è una cosa negativa quando si verifica un infortunio, ma abbiamo le qualità per sopperire a queste mancanze. Dobbiamo prepararci bene, come vuole l’allenatore ed essere pronti per vincere ».