Napoli-Lazio, sfida speciale per Provedel: vicino agli azzurri in estate

Partita dal sapore particolare anche per Ivan Provedel, molto vicino a vestire la maglia del Napoli nella sessione estiva di calciomercato

Giorni di preparazione alla sfida contro il Napoli per la Lazio di Maurizio Sarri. Sarà un match importante per la classifica, ma anche per alcuni dei protagonisti, per esempio Ivan Provedel.

C’è un intreccio particolare che lega il portiere alla sfida del Maradona, come ci riporta l’edizione romana del Corriere dello Sport: il portiere friulano, prima di firmare per la Lazio, era stato vicino a vestire la maglia azzurra nella sessione estiva del calciomercato. L’attuale estremo difensore dei partenopei, Meret era considerato un esubero e sembrava fatta per il suo trasferimento allo Spezia, con il Napoli dirottato sull’acquisto di Keylor Navas. L’ affare complicato con l’ex portiere del Psg, spinse la dirigenza napoletana a provare un affondo per cercare di portare Provedel in Campania, senza successo. Gli azzurri scelsero di puntare su Meret, mentre il portiere friulano dei biancocelesti rimase a Roma.