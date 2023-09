Esordio Guendouzi: subito gol e assist. Ma Colombo annulla entrambi

Esordio clamoroso per Guendouzi: assist e gol. Ma Colombo e il VAR annullano entrambi. La ricostruzione dei due episodi

Esordio clamoroso per Guendouzi in Napoli-Lazio. Entrato al minuto 65 per Kamada, il francese ha esordito prima con un assist per Zaccagni e poi con uno spettacolare gol all’incrocio.

Entrambe le prodezze sono state vanificate dal VAR per fuorigioco di Zaccagni: nel secondo caso persistono i dubbi. La decisione sembra molto forzata.