Napoli Lazio, probabile formazione: Immobile c’è, il Mago dalla panchina

Dopo la seduta di rifinitura a Formello, ecco la probabile formazione della Lazio nel match di domani contro il Napoli

La Lazio si prepara ad affrontare un’altra gara importantissima per la corsa Champions: domani alle 20.45 si scende in campo contro il Napoli al Diego Armando Maradona. Quest’oggi, la squadra si è allenata al Centro Sportivo di Formello per limare gli ultimi preparativi di questo match.

Agli ordini di Mister Farris, si sono visti in campo anche Ciro Immobile e Lucas Leiva, in forte dubbio dopo i colpi rimediati nella seduta di ieri: il bomber e il centrocampista ci saranno domani. Discorso diverso per Luis Alberto, che per il riacutizzarsi del dolore alla caviglia potrebbe partire dalla panchina; al suo posto scaldano i motori Parolo e Andreas Pereira, con il brasiliano in vantaggio. Per la difesa verrà riproposto Marusic a destra, con Acerbi e Radu. In mediana, a parte il dubbio legato al Mago, sempre gli stessi, con Milinkovic a guidare la carica e Fares e Lazzari sulle corsie laterali. Davanti, accanto a Re Ciro, si vedrà ancora Correa, con Caicedo, tornato dopo la squalifica, pronto a subentrare. Ecco, dunque, la probabile formazione biancoceleste per la partita di domani.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Pereira, Fares; Correa, Immobile. All.: Farris.