Oddi: «Tutti i giocatori dovrebbero chiedere scusa per la brutta figura»

Giancarlo Oddi ha criticato l’atteggiamento della Lazio, nella gara di ieri contro il Napoli: ecco le sue parole

Giancarlo Oddi – sulle frequenze di Radiosei – ha commentato la gara di ieri della Lazio, criticando l’atteggiamento della squadra. Ecco le sue parole:

«I giocatori della Lazio ieri hanno fatto fare una brutta figura a tutta la società, bene ha fatto Immobile a chiedere scusa. Dovrebbero farlo tutti gli altri sui propri social. Ieri la Lazio è stata annichilita sotto ogni aspetto, soprattutto su quello della cattiveria e della voglia. Non esiste più la storia della difficoltà di recepire le indicazioni di Sarri. Non c’è stata voglia di fare nulla, difficilmente ricordo una gara come questa senza lottare. Il Napoli ha nascosto la palla, ha fatto torello, non l’abbiamo mai presa. Niente, niente, niente, niente. Come si fa a commentare il nulla?».