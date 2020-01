Napoli Lazio, le parole di all’intervallo del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia ai microfoni di Rai Sport

Una partita al cardiopalma quella tra Napoli e Lazio: il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia è sull’1-0 per gli azzurri ed entrambe le squadre sono rimaste in dieci uomini. All’intervallo Zielinski ha parlato del match ai microfoni di Rai Sport:

«Dobbiamo lavorare tanto e continuare a fare la partita così. Abbiamo approcciato bene alla partita e stiamo reagendo bene a tutte le loro azioni.»