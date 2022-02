Napoli, Politano punta la Lazio: le parole dell’agente

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Politano è pronto a rientrare per la gara dell’Olimpico contro la Lazio. Il giocatore è stato fermato da un’elongazione del soleo

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il procuratore Mario Giuffredi ha parlato delle condizioni di Matteo Politano e della situazione del Napoli.

POLITANO – «Non so se ci sarà contro il Cagliari, penso sia ai limiti. Con la Lazio sicuramente, contro il Barcellona potrebbe farcela».

CRITICHE A SPALLETTI – «Uno con la sua esperienza e personalità non ci pensa. A Napoli non ho mai visto parlare bene di nessuno, si è sempre pronti a parlare in negativo. È la normalità della nostra città ed è per questo che è sempre più difficile riuscire a vincere. Dopo la partita di ieri però sarebbe stato corretto aspettarsi più commenti positivi».