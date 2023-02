Napoli-Lazio, i precedenti della sfida di venerdì

Napoli-Lazio, archiviata la partita contro la Sampdoria venerdì i biancocelesti sfidano la capolista, ecco i precedenti

Venerdì sera la Lazio sfiderà la capolista per proseguire la striscia positiva e di rimanere agganciati al treno Champions, ma come sono i precedenti tra le due squadre. Venerdì Napoli e Lazio si sfideranno per la 164 volta nella loro storia.

Il bilancio di questi confronti è di 63 vittorie per i partenopei, 51 pareggi e 49 vittorie laziali. Lo scorso anno gli azzurri si imposero 4-0 sulla compagine di Sarri