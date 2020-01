Napoli, possibile forfait di Koulibaly contro la Lazio: la situazione

Gattuso potrebbe dover fare a meno di Koulibaly per Lazio-Napoli: i tempi di recupero dall’infortunio si sono allungati

Inter e Lazio. Sono le due avversarie del nuovo anno del Napoli: due appuntamenti importanti per Gattuso che, però, dovrà fare i conti con qualche assenza di troppo. Come quella di Koulibaly, rimasto fuori dal campo per un problema muscolare rimediato contro il Parma. L’infortunio del difensore – riporta La Gazzetta dello Sport – è serio, sta continuando a svolgere le terapie, ma ancora non è tornato ad allenarsi coi compagni.

I tempi per il recupero si sono dilatati, il giocatore sicuramente salterà la gara interna con l’Inter, ma resta fortemente in dubbio anche per la Lazio.