Napoli Inter, il motivo dell’esultanza di Insigne dopo il gol: le ultime

Dopo la rete contro l’Inter, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha rivolto alcune parole verso i tifosi azzurri: il retroscena

Per Lorenzo Insigne non sono settimane facili dal punto di vista dei sentimenti, dopo la firma col Toronto che significherà addio al Napoli in estate. Ieri contro l’Inter il capitano azzurro ha segnato il rigore del momentaneo 1-0 e dietro la sua esultanza c’era una dedica per i tifosi partenopei.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, dopo aver mostrato il nome sulle sue spalle, Insigne si è rivolto alle tribune dello stadio Maradona indicando i tifosi e pronunciando la frase: «È per tutti voi».