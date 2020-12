Napoli, Giuntoli: «Arrabbiati per l’Inter, con la Lazio gara importante»

Il ds del Napoli Giuntoli a Sky Sport

Il ds del Napoli Giuntoli ha parlato a SkySport prima di Lazio-Napoli. Ecco le sue parole.

«Sono tutte partite importanti, anche questa sera con la Lazio. Penso che ci vuole sangue freddo sempre e c’è da analizzare bene il perché si vince o meno, chi sarà più bravo arriverà in fondo. C’è rabbia per la gara contro l’Inter ma anche consapevolezza di aver raggiunto un grande livello, si va avanti in maniera serena e concentrati su questa sera. Osimhen speriamo di recuperarlo almeno per gennaio».