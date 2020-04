Calcio femminile, Pres. Napoli: «Siamo sopra la Lazio, vogliamo la A»

Il presidente del Napoli Femminile pretende la promozione in Serie A, detenendo al momento il primo posto in Serie B

Oltre al calcio maschile, anche quello femminile è in bilico. La Lazio Women, prima dello stop, stava lottando per la promozione in Serie A: le ragazze di Seleman si trovavano ad un punto dal primo posto occupato dal Napoli Femminile.

Oggi il presidente partenopeo Raffaele Carlino, ai microfoni di TMW Radio ha detto: «Ci aspettiamo di risalire, siamo in vantaggio di un punto sulla Lazio e quattro sul San Marino, con gli scontri diretti vinti. Anche per budget eravamo favoriti, e lo siamo stati. Non vogliamo essere penalizzati, capiamo bene le altre, non è piacevole neanche vincere campionati a tavolino. Non abbiamo il maschile dietro, e ritrovarsi in Serie A a combattere dal prossimo anno sarebbe una grande gioia». Poi è tornato sulla partita contro le biancocelesti: «Con la Lazio a Roma abbiamo giocato una bella partita, in cui c’erano le tifoserie unite. Per questo mi piace molto il femminile, c’è molto fair play, non ci sono finte e discussioni futili. In 2-3 anni il movimento femminile può far capire a tanti che questo è un calcio di trent’anni fa, attaccato alla maglia e alla città per cui giocano. Al maschile si vede solo attaccamento al denaro, per me lo sport è un’altra cosa».