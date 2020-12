Napoli, distorsione alla caviglia per Mertens. Oggi esami strumentali

Il Napoli rischia di perdere Dries Mertens per la partita contro la Lazio. Difficilmente il calciatore sarà presente nelle ultime due gare del 2020. Il centravanti belga si è infortunato alla metà del primo tempo di Inter-Napoli, uscendo dal campo in lacrime e supportato da due membri dello staff medico dei partenopei. Trattasi di una brutta distorsione alla caviglia, quest’oggi verranno effettuati tutti gli esami del caso per stabilire per quanto tempo il folletto napoletano dovrà stare fuori dal rettangolo verde. Domenica alle 20.45 Lazio-Napoli.