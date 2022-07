Napoli, De Laurentiis su Meret: «Deve accettare la competizione»

De Laurentiis ha attaccato Meret sulla questione portiere: «Non possiamo avere un secondo schiappa per fare un piacere a lui»

Nella lunga intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss, Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto sui portieri. Di seguito le sue parole.

«Nella nostra storia abbiamo sempre avuto due portieri di personalità. Poi c’è sempre stato un terzo portiere di riserva. Ma i primi due non possono essere di riserva. Il fatto che uno possa risentirsi perché il portiere è bravo, ma anche lì… E’ importante come l’allenatore sappia gestire. Quest’anno ci saranno 52 e speriamo più partite, per cui i problemi saranno tanti, le insidie per gli infortuni pure, il Covid non è un problema risolto.