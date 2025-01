Napoli, curioso fraintendimento per il cesista Dankwa: il giocatore è stato scambiato per un calciatore della serie A

Napoli, il cesista di l’Attività Motorie La Torre è stato scambiato nella città partenopea per un noto calciatore di serie A: ecco di chi si tratta

Clamoroso e paradossale quello che è accaduto in quel di Napoli a Isaac Osei Dankwa, giocatore di basket con l’Attività Motorie La Torre, club di Pieve del Grappa e Fonte, che ha deciso di trascorrere il primo dell’anno nella città campana. Il calciatore durante la gita per la città è stato accerchiato da alcuni appassionati del Napoli, che lo hanno scambiato per Romelu Lukaku.

In effetti la somiglianza con il giocatore azzurro è totale e incredibile e infatti per questo Dankwa ha deciso di proseguire la sua visita in città con sciarpa e cappello per non farsi riconoscere.