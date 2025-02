Napoli, Conte ritorna sulla sconfitta contro la Lazio: ecco cosa ha detto

Condividi via email

L’allenatore del Napoli ha presentato il match contro l’Inter nella conferenza stampa odierna, dove è tornato a parlare anche della sconfitta contro la Lazio

Siamo alla vigilia di quello che sarà il primo scontro scudetto, con il Napoli che ospiterà l’Inter di Inzaghi al Maradona. Pochi istanti fa l’allenatore dei partenopei Antonio Conte ha presentato il match contro i nerazzurri in conferenza stampa, dove è tornato a parlare anche di quella che è stata la sconfitta della sua squadra nell’ultima sfida di campionato disputata contro la Lazio.

IL COMMENTO – «Si può vincere o perdere, ma anche nella sconfitta, che bisogna odiare, bisogna essere sconfitti nella giusta maniera, come quando l’Atalanta ha vinto qui, con la Lazio per me era un pareggio ed hanno vinto ma abbiamo fatto sempre un plauso agli avversari».