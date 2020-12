Napoli, con la Lazio torna Fabian. Per Gattuso un solo dubbio

Gattuso ha già le idee chiare per la partita di domenica sera: un unico dubbio

Il Napoli di Gattuso è rientrato dalla trasferta di Milano con l’Inter. L’allenatore calabrese avrà a che fare con le defezioni di Insigne (espulso per espressione ingiuriosa) e Mertens (distorsione alla caviglia, difficilissimo recuperarlo per l’Olimpico) e non forzerà Osimhen, attaccante nigeriano ormai fuori causa per infortunio da un mese. Gattuso si presenterà all’Olimpico con Ospina in porta, la difesa che ha giocato con i nerazzurri: Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo torna Fabian Ruiz dopo il turno di riposo, non rifiaterà neppure Zielinski, in mezzo al campo Bakayoko. In avanti con Lozano ci sarà Politano. Un unico vero dubbio, che verrà sciolto tra domani e dopodomani: giocare con un attacco senza riferimenti con Zielinski, Politano e Lozano inserendo così Demme in regia, oppure schierare Petagna, unico centravanti rimasto a disposizione. Problemi che testimoniano comunque l’abbondanza della rosa partenopea.