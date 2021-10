Il Napoli dice basta al razzismo: la decisione estrema del club

Dopo le offese a Koulibaly, Osimhen e Anguissa, il Napoli dice ancor di più basta la razzismo: la decisione del club azzurro

Le offese a sfondo razzista nei confronti di Koulibaly, Osimhen e Anguissa, nel corso della partita contro la Fiorentina, sono state la goccia che hanno fatto traboccare il vaso in casa Napoli. Basta offese di questo tipo o la prossima volta la reazione degli azzurri sarà estrema.

Come riportato da La Repubblica, infatti, se dovessero verificarsi nuovamente episodi di razzismo nel corso di una partita, il Napoli abbandonerà il campo per protesta e si fermerà in blocco.