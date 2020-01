Napoli, prime prove tattiche per Gattuso: differenziato per Koulibaly

Napoli, prime prove tattiche anti Lazio. Lavoro differenziato per Koulibaly, mentre Younes e Ghoulam sono out

La Lazio si appresta a festeggiare i 120 anni del club, ma la concentrazione è tutta per il Napoli. A Castel Volturno, invece, non si pensa che alla gara di sabato: dopo il ko contro l’Inter, non è concesso un altro passo falso. Gattuso ha ritrovato a metà Koulibaly, il ragazzo ha svolto un lavoro differenziato e non è escluso un suo ritorno sul campo dell’Olimpico.

Meno ottimistici i presagi per Younes e Ghoulam: i due sono influenzati e difficilmente prenderanno parte alla trasferta romana.

Gattuso, intanto, ha mandato in scena anche le prime prove tattiche per affrontare la banda di Inzaghi.