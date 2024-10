Nani, ma che fai? L'ex Lazio si rifiuta di firmare un autografo e... - VIDEO

Clamoroso in Portogallo: l’ex Lazio Nani avvicinato da un tifoso per un autografo sulla maglietta: la reazione del calciatore lascia senza parole

Clamoroso gesto di Nani: l’ex calciatore della Lazio è stato protagonista di una vicenda che ha fatto il giro dei social. Infatti il calciatore, che ora gioca nella Estrela Amadora in Portogallo, era stato fermato da un tifoso fuori dal centro di allenamento per un autografo su una maglia del Portogallo. Non solo non ha voluto firmarla, ma la ha afferrata e buttata nella sua macchina per poi andarsene. Di seguito la ricostruzione del tifoso, riportata dal Sun.

Nani é acusado de roubar camisa de torcedor. O que aconteceu: Um torcedor pediu a Nani que autografasse uma camisa da seleção portuguesa e o mesmo recusou dizendo que a camisa lhe pertencia e que tinha sido roubada de sua casa em 2017. O jogador do Estrela da Amadora… pic.twitter.com/OEQA0NU3gn — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) October 18, 2024

PAROLE – «Dopo l’allenamento, sono andato allo stadio Estrela da Amadora per ottenere il suo autografo. Non appena l’ha vista, mi ha subito chiesto da dove provenisse e dove avessi preso la maglia. Ho spiegato che l’avevo comprato io e ho anche mostrato le prove. Ha afferrato la maglietta, chiedendo di toglierla dalla mia gruccia, poi l’ha poggiata sul sedile del passeggero della sua auto ed alzando il finestrino è scappato via».

L’entourage del calciatore ha risposto accusando l’uomo di aver rubato quella maglietta – quella della finale dell’Europeo 2016 – da casa sua.