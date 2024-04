Nani: «L’età non mi interessa perchè se sto bene voglio continuare a giocare fino a 40 anni»

Nani, l’ex biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il suo futuro, sottolineando la volontà di non smettere

Ai media turchi ha parlato Nani, ex conoscenza della Lazio, il quale ha fatto il punto sul futuro e rilascia a riguardo queste parole esprimendo la volontà chiara di non volersi fermare nonostante l’età anagrafica recita 37 anni

PAROLE – Ho avuto un grave infortunio al legamento crociato anteriore l’anno scorso ed ero molto vicino all’intervento chirurgico. Ma sono migliorato di settimana in settimana e ora mi sento molto in forma e fiducioso per giocare ancora. Se mi tengo in forma e continuo a essere professionale, come lo sono stato fino ad ora, penso di avere una possibilità di arrivare fino ai quarant’anni