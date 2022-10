Orsi: «Provedel sottovalutato, gli faccio un augurio particolare»

Nando Orsi, ex portiere della Lazio, ha elogiato Ivan Provedel, autore di un inizio di stagione da incorniciare: le sue parole

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport edizione romana, Nando Orsi ha parlato in questi termini di Ivan Provedel:

«È stato sottovalutato a lungo. Non me lo aspettavo così performante da subito. Sarri ha fatto bene a imporre il suo acquisto. Quale portiere gli è superiore al momento? Nessuno in maniera netta. Gli auguro di raggiungere il record di imbattibilità».