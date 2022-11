Orsi non ha dubbi: «Nessuno superiore a Provedel, neanche Maignan»

Nando Orsi, ex portiere della Lazio, ha elogiato Ivan Provedel: nessuno in Serie A superiore all’ex Spezia

Intervistato dal Corriere della Sera, Nando Orsi ha parlato così di Ivan Provedel:

«Parla bene con i compagni, fa da guida a tutto il reparto. Riesce a richiamare l’attenzione degli altri aiutandoli a sistemarsi nel modo migliore, cosa che consente alla squadra di concedere meno. Poi è freddo, determinato. Mi piace. Sarri ha lavorato molto sulla fase difensiva e sugli equilibri tra i vari reparti. Questa solidità ha determinato i risultati ottenuti dalla Lazio, che è quarta in classifica proprio perché prende pochi gol. Secondo me il reparto che sta rendendo di più è quello arretrato e il merito è anche di Provedel. Non ha grandi sbavature, è completo. Superiori a lui? In realtà nessuno in maniera netta e oggettiva. Potrei dire Maignan, ma non ne sono certo e ultimamente il francese del Milan ha giocato meno, ora dovrà riconfermarsi. Meret, Vicario e altri non sono più forti in maniera costante. Dipende anche dal momento. E attualmente Provedel è veramente un gran portiere».