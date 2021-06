Nandez, il prezzo spaventa: altra stagione al Cagliari?

Le pretendenti di Nahitan Nandez iniziano a fare passi indietro: il prezzo è elevato. Nuova stagione al Cagliari?

Le sirene di mercato stanno pian piano abbassando il loro volume. Nahitan Nandez è stato per settimane il fulcro dell’interesse di tanti club che, però, come riporta l’edizione de L’Unione Sarda di oggi, ritengono il prezzo del centrocampista decisamente esagerato. Se in Italia tutte le pretendenti stanno via via scartando l’ipotesi Nandez, anche le big estere non stanno compiendo alcun passo concreto.

Secondo il quotidiano sardo, infatti, ci sarebbero stati soltanto dei semplici contatti ma niente di più. Finale inaspettato dunque per i tifosi del Cagliari che, a differenza di quanto ci si aspettava, potrebbero godersi il gioiello uruguaiano per un’altra stagione