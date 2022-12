Mihajlovic, l’ex fidanzata di Eriksson: «Vi racconto un retroscena sull’arrivo di Sinisa alla Lazio»

Nancy Dell’Olio, ex fidanzata di Sven Goran Eriksson, ha svelato un aneddoto sull’arrivo alla Lazio di Sinisa Mihajlovic

Dalle colonne della Gazzetta del Mezzogiorno, Nancy Dell’Olio, ex fidanzata di Sven-Goran Eriksson, ha svelato un retroscena sull’arrivo di Sinisa Mihajlovic alla Lazio:

«La sfida che Sven lanciò a un Cagnotti molto diffidente su tale scelta. Per convincerlo propose al dott. Cragnotti che, in caso di mancato risultato, avrebbe lui pagato l’ingaggio di Sinisa: era convinto che non sarebbe successo. Vinse la sfida! La Lazio 1998/2000 vinse 7 trofei, mancando solo la finale di Champions che sarebbe arrivata l’anno seguente se… Sven non avesse accettato l’incarico della Nazionale UK».