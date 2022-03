Nainggolan: «Scudetto? Spalletti un vincente nato ma l’Inter resta la favorita»

Radja Nainggolan ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della corsa scudetto in Serie A: le sue dichiarazioni

Radja Nainggolan ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della corsa scudetto in Serie A. Le parole dell’ex giocatore della Roma.

SCUDETTO – «E’ un vincitore nato Spalletti, lavora sicuramente per lo Scudetto, altrimenti che vai a fare in una squadra forte come il Napoli? L’Inter è ancora la favorita, ha qualcosa in più rispetto alle altre. Il Napoli deve lavorare come se non dovesse vincere niente, così si lavora meglio. A Spalletti piace molto Lobotka, ma credo anche Elmas».