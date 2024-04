Nainggolan ricorda: «Nei derby c’era un giocatore della Lazio che gestivo con facilità»

Nainggolan, l’ex romanista ricorda i derby giocati quando era nella capitale e ironizza riguardo un ex biancoceleste

Ai microfoni di Controcalcio ha parlato Nainggolan, il quale torna sui derby affrontati da giocatore della Roma contro la Lazio e rilascia queste parole

PAROLE – Milinkovic? Me lo mettevo sempre in tasca quando giocavamo contro. Faina la tua fortuna è che io me ne sono andati dalla Roma, così avete iniziato a vincere i derby. Ne ho persi due su dodici