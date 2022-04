Nainggolan provoca: «L’Italia se l’è presa nel c***»

Il centrocampista belga Nainggolan ha lanciato una provocazione all’Italia dopo la mancata qualificazione al prossimo Mondiale

Radja Nainggolan, ex centrocampista di Roma e Inter, in una intervista a Fanpage ha lanciato una forte provocazione alla Nazionale italiana dopo la mancata qualificazione al prossimo Mondiale.

ITALIA FUORI DAL MONDIALE – «All’Europeo è stata la squadra che ha voluto vincere più delle altre. Chiellini ha trasmesso la sua mentalità vincente a tutti. Poi, quando pensi di essere sicuro di passare contro una squadra piccola come la Macedonia… te la prendi in co. La Macedonia si è difesa tutta la partita e poi tirano una volta e fanno gol. Hai voglia a dire che hai fatto trenta tiri in porta, con le statistiche non ci fai un caso. Devi far gol».

